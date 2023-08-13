الجامعة العربية ترحب باستخدام أستراليا مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

رحبت جامعة الدول العربية، الأحد، باعتزام أستراليا استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتأكيدها عدم قانونية المستوطنات، معتبرة أنها "خطوة تنطوي على أهمية كبيرة"، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة.

وذكر البيان: "نرحب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ونثمن اعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف أن "هذه الخطوة المقدرة تنطوي على أهمية كبيرة، كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام اسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي".

كما أعربت الأمانة العامة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، وشددت على رفضها "أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

والثلاثاء، أعلنت أستراليا عزمها استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية".

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالإعلان، وقالت إنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".

يشار إلى أن حزب العمل الأسترالي (يسار وسط) أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قرارا يدعو الحكومة الفيدرالية إلى الاعتراف بفلسطين.