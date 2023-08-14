الرئيس المصري وعاهل الأردن يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، الاثنين، العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي تبعه آخر موسع بمدينة العلمين المصرية، في إطار زيارة رسمية يجريها الملك عبد الله الثاني، للمشاركة بقمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأكد الطرفان "أهمية توسيع فرص التعاون بينهما، والثلاثي مع العراق الشقيق، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والتجاري"، وفق البيان ذاته الذي نقلته وكالة الأناضول.

كما أكدا "ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمّان أخيرا".

وفي 7 أغسطس/ آب الجاري عقدت في عمّان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية بدورتها 31، برئاسة رئيسي وزراء الأردن بشر الخصاونة ومصر مصطفى مدبولي، وشهدت توقيع 12 اتفاقية بين البلدين بمجالات مختلفة.

وذكر البيان أن ملك الأردن "جدد التأكيد على الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الملك عبد الله الثاني إلى مدينة العلمين لعقد قمة تجمعه بالرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

يشار إلى أن القمة المرتقبة بين القادة الثلاث تعقد للمرة الثانية خلال العام الجاري 2023، وتأتي في إطار إدامة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما أعلن عنه سابقا.