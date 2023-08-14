عبد الله الثاني والسيسي وعباس: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي

أكد البيان الختامي لقمة قادة دول مصر والأردن وفلسطين، على أهمية حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام كضرورة إقليمية ودولية.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل الملك عبد الله الثاني إلى العلمين لعقد قمة مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وشدد القادة، وفق البيان، على "وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني".

كما دعوا إسرائيل إلى ضرورة احترام التزاماتها كقوة قامة بالاحتلال، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات الأخرى.

وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى.

وأعربوا عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة.

واتفقوا على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وهذه هي القمة الثانية بين القادة الثلاث خلال العام الجاري.