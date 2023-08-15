الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر "اللواء 444" محمود حمزة إلى جهة محايدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم الحكومة محمد حمودة لوكالة الأناضول.

ويأتي هذا الاتفاق بعد اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية، منذ مساء الاثنين، بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، و"اللواء 444" التابع لحكومة الوحدة، وسط دعوات محلية ودولية لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال حمودة إن الدبيبة "اتفق مع أعيان سوق الجمعة بوقف الاشتباكات وتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة أمنية محايدة" دون إضافة تفاصيل.

وتعد منطقة سوق الجمعة من أكبر مناطق العاصمة طرابلس وينحدر منها آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة.

بدوره، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة وليد اللافي، إنه "تم تسليم آمر اللواء 444 إلى جهة محايدة"، دون أن يذكرها.

وحتى الساعة 17:10 (ت.غ)، لم يصدر عن المجلس الرئاسي تعليق حول الأمر.

واندلعت اشتباكات طرابلس على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء "444" بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء "444"، على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء "444".