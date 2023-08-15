الإمارات وقطر تدينان الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز جنوبي إيران

أدانت الإمارات وقطر الهجوم على ضريح في جنوب إيران، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي أمس الاثنين.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارتي خارجية البلدين، غداة مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين، في هجوم "إرهابي" استهدف مزارا دينيا يسمى ضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز، حسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية "بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز".

وأكدت أن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وقدمت الإمارات "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة إيران وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، وفق البيان ذاته.

وفي السياق، أكدت وزراة الخارجية القطرية "إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي وقع في مدينة شيراز".

وجددت الوزارة في بيانها، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وقدمت الوزارة "تعازي دولة قطر لأهالي الضحايا، ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

ويعود الضريح الذي استهدف في إيران إلى القرن الثاني عشر، ويعتبر نقطة جذب شهيرة للسياح المحليين والأجانب.

ومساء الأحد، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن تنظيم "داعش" تبنى الهجوم الإرهابي الذي استهدف الضريح.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قتل 13 شخصًا على الأقل وأصيب 40 آخرون بعد أن فتح مهاجم مسلح النيران بشكل عشوائي داخل الضريح نفسه.