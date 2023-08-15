تعزيزات عسكرية أمريكية بمناطق تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شرقي سوريا

أرسلت القوات الأمريكية تعزيزات جديدة تضم 50 آلية إلى قواعدها بمحافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأناضول، إن تعزيزات عسكرية ولوجستية عبرت الاثنين الحدود السورية العراقية من معبر الوليد، ودخلت دير الزور عبر محافظة الحسكة الخاضعة هي الأخرى لسيطرة التنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات رافقتها عربات أمريكية من طراز "برادلي" وعربات رباعية الدفع مثبت عليها رشاشات حتى وصولها إلى القواعد الأمريكية في حقلي كونكو للغاز والعمر النفطي في ريف دير الزور.

وبحسب المصادر، فإن التعزيزات ضمّت عربات مدرعة وشاحنات وقود إضافة إلى شاحنات تحمل ذخيرة.

وأرسلت الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، كميات كبيرة من الأسلحة والمستلزمات اللوجستية إلى قواعدها في المنطقة وإلى "ي بي كي/ بي كي كي"، بذريعة محاربة تنظيم "داعش".

ويتمركز مئات الجنود الأمريكيين في العديد من القواعد والنقاط العسكرية شرق سوريا، والتي توجد معظمها في محيط حقول النفط.