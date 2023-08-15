قتلى وجرحى في انفجار مستودع ذخيرة شمال شرق العاصمة السورية

دوت انفجارات في مستودع صواريخ وذخيرة شمال شرق دمشق فجر اليوم، أسفرت عن خسائر بشرية، بعد يومين فقط من انفجار آخر في مستودعات ذخيرة قرب العاصمة السورية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقع "التفجير ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في منطقة الرحيبة" في ريف دمشق.

وأورد أن الانفجار حصل ضمن مستودع صواريخ وذخيرة في "مناطق هيمنة حزب الله اللبناني" في منطقة القلمون التي تمتد على سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية للبنان، مشيراً إلى وقوع خسائر بشرية.

ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية من جهتها أي أنباء أو تفاصيل حول الانفجار.

وكانت انفجارات مماثلة دوت فجر الأحد في غرب دمشق وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، وحصلت ضمن مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران أسفرت عن أضرار مادية، بحسب المرصد.

وقال المرصد حينها "لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصف من الجو أو عملية من الأرض".

وفي 7 آب/أغسطس، قُتل أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان مواليان لإيران جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، على ما أفاد المرصد.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لمحاولات إيران على حد قولها لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.