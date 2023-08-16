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الجيش الأردني يسقط مسيرة تحمل متفجرات قادمة من الأراضي السورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.08.2023 16:05
طائرة بدون طيار تحمل ميثامفيتامين كريستالي كانت تطير إلى الأراضي الأردنية من سوريا أسقطها الجيش الأردني. 13 أغسطس 2023 رويترز طائرة بدون طيار تحمل ميثامفيتامين كريستالي كانت تطير إلى الأراضي الأردنية من سوريا أسقطها الجيش الأردني. 13 أغسطس 2023 (رويترز)

أسقط الجيش الأردني، اليوم، طائرة مسيرة تحمل موادا متفجرة، قادمة من الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان للجيش على موقعه الإلكتروني، على لسان مصدر عسكري وصفه بـ "المسؤول".

وذكر البيان أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف أن "الطائرة كانت تحمل مواد متفجرة من نوع TNT، وتم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

وعلى مدار الشهرين الماضيين، تكررت محاولات التهريب من سوريا باستخدام الطائرات المسيرة٬ وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة.

وشهد الأردن الشهر الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين لا سيما حبوب الكبتاغون.

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