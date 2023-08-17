الصين تتبرع بمليون دولار لدعم تعليم الأطفال اللاجئين في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" الخميس، إن الصين قدمت مليون دولار لدعم البرنامج التعليمي للأطفال اللاجئين في غزة.

وقالت "أونروا"، في بيان: "قدمت الصين اليوم مبلغ مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، دعماً لبرنامج الوكالة التعليمي لضمان حصول أطفال لاجئي فلسطين في سن المدرسة على تعليم أساسي نوعي ومنصف وشامل".

وأضافت: "ستستخدم الأونروا هذا التبرع من حكومة الصين لضمان حصول حوالي 5300 طالب وطالبة على التعليم الأساسي في خمس مدارس تابعة للأونروا في غزة".

وقال السفير تسنغ جيكسين، رئيس مكتب الصين لدى فلسطين، في ذات البيان: "لأكثر من 70 عاما، لعبت الأونروا دورا حيويا لا غنى عنه في التخفيف من المحنة الإنسانية للاجئي فلسطين من خلال تقديم خدمات الإغاثة والحماية الضرورية لهم".

وأضاف أن "الصين تقدر تماما عمل الأونروا وتثني عليه كثيرا، وهي قد دأبت على تقديم المساعدة في حدود قدرتها لدعم الأونروا في الوفاء بمهام ولايتها".

ولفت إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي وتقديم إسهامات إيجابية في التوصل المبكر إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام الدائم والأمن العالمي والرخاء المشترك في الشرق الأوسط".

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحذّرت في يونيو/ تموز الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر/ أيلول القادم.

يذكر أن وكالة "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.