واشنطن تدرب عناصر من تنظيم "واي بي جي" الإرهابي شرقي سوريا

أجرت القوات الأمريكية مؤخراً تدريبات عسكرية في محافظة الحسكة شرقي سوريا لعناصر من "واي بي جي ـ بي كي كي" الإرهابي، و"حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" ومقره مدينة السليمانية في العراق.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول، الخميس، إن الجيش الأمريكي درب في قاعدته العسكرية بمنطقة الشدادي في الحسكة 150 عنصرا مما يسمى قوات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لـ "واي بي جي"، وقوات مكافحة الإرهاب (CTG) التابعة لـ"حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

وشملت التمرينات التي استمرت يومين، بحسب المصادر، التدريب على الإنزال الجوي من المروحيات، وعلى مضادات الدروع "TOW" الأمريكية، واستخدام القناصات المزودة بمناظير حرارية.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل عناصر "واي بي جي" الذين تلقوا التدريبات إلى القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث سيجري تزويدهم بمعدات ميدانية كاملة.

والثلاثاء، أرسلت القوات الأمريكية تعزيزات جديدة تضم 50 آلية إلى قواعدها بمحافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شرقي سوريا.