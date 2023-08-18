ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في جدة

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان اليوم، في لقاء ضمن أول زيارة يجريها وزير خارجية لإيران إلى المملكة منذ 7 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن ابن سلمان استقبل عبد اللهيان في مدينة جدة (غرب)، وأنه جرى خلال الاستقبال "استعراض العلاقات بين المملكة وإيران والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها".

كما شهد اللقاء "مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

والخميس، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن تطلع المملكة لزيارة رئيس إيران إبراهيم رئيسي لها، وذلك في مؤتمر صحفي بالرياض بعد استقبال عبد اللهيان.

وقال عبد الليهان في المؤتمر الصحفي ذاته، إنه رئيسي سيزور المملكة "قريبا"، وفق إعلام سعودي.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن اقتحمت حشود غاضبة سفارة الرياض في طهران والقنصلية في مشهد، احتجاجًا على إعدام رجل دين شيعي سعودي آنذاك.

وبدأ البلدان الجاران مفاوضات لإحياء العلاقات في أبريل/ نيسان 2021 بوساطة العراق وسلطنة عمان، وبعد نحو عامين، نجحت وساطة الصين بتحقيق ذلك في مارس/آذار الماضي.

وفي أوائل يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت إيران فتح سفارتها في الرياض، وقنصلية وبعثة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة.