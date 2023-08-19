الأمم المتحدة: 77 عاملاً صحياً أصيبوا في الأراضي الفلسطينية خلال 7 أشهر

قالت الأمم المتحدة، السبت، إن 77 عاملًا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بجروح، ولحقت الأضرار بثلاثين سيارة إسعاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، نقلته وكالة الأناضول.

وقالت هاستينغز: "خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، أُصيب 77 عاملًا في مجال الرعاية الصحية بجروح ولحقت الأضرار بثلاثين سيارة إسعاف"، وفق البيان.

وأضافت: "في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على الوصول والانقسامات السياسية والنزاع المتكرر، فإن العاملين في المجال الإنساني يقدمون المساعدات لـ1.6 مليون فلسطيني من أشد الفئات ضعفًا".

وأشارت المنسقة الأمممية إلى أن فرق العاملين في الأراضي المحتلة "تدخل مناطق خطرة وسط إطلاق النار وقصف القنابل لمعالجة المصابين".

وقالت: "هناك نحو 2.1 مليون شخص في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

ولفتت هاستينغز إلى أن "المنظمات غير الحكومية تبرز بشكل أكبر في الجهد المبذول لمساعدة المحتاجين".

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد أنه "التزام العاملين على الرغم من العقبان بمساعدة المحتاجين مهما كلّف الأمر".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2008‎، اعتبار 19 أغسطس/ آب من كل عام يوما عالميا للعمل الإنساني، وهو اليوم الذي تعرض فيه مقر المنظمة الدولية بالعاصمة العراقية بغداد عام 2003 لهجوم أسفر عن مقتل 22 موظفا وإصابة أكثر من 150 آخرين.