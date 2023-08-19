وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

توفي، السبت، شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) "استشهاد الشاب محمد أبو عصب متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، خلال الاقتحام الأخير للمخيم، الأربعاء الماضي".

وأوضح أن أبو عصب "كانت إصابته مباشرة (لم يوضحها) نقل على إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس حتى أعلن عن استشهاده صباح اليوم".

والأربعاء، اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة منطقة "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وفي حينه أُصيب 11 فلسطينياً بجروح، بينهم اثنان كانت إصابتهما خطيرة، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش، وفق ما أفادت به جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في حينه.