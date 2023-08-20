وفاة 4 أطفال غرقاً جراء سيول الأمطار في موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، الأحد، وفاة 4 أطفال غرقاً جنوب وجنوب شرقي البلاد، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة بالمنطقة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "3 أطفال توفوا غرقا بولاية العصابة (جنوب) اثنين منهما في مقاطعة بومديد، والثالث في مقاطعة باركيول".

وأشارت إلى وفاة طفل رابع في بلدة الملحس التابعة لمقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي، جنوب شرقي البلاد.

ولفت البيان إلى أن السيول التي عرفتها المنطقة تسببت أيضا في خسائر مادية، بينها سقوط أعمدة كهربائية وانهيار وتضرر بعض السدود المائية، ونفوق بعض المواشي.

وتشهد موريتانيا بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، هطول أمطار غزيرة، تتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة.