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الجيش الوطني السوري يؤكد التزامه بالقانون الدولي الذي يحظر تجنيد الأطفال

وكالة الأناضول للأنباء
إدلب
نشر في 21.08.2023 18:35
عناصر من قوات الأمن في المباراة النهائية لبطولة محلية لكرة القدم في الملعب البلدي في مدينة إدلب السورية. 18 أغسطس 2023 الفرنسية عناصر من قوات الأمن في المباراة النهائية لبطولة محلية لكرة القدم في الملعب البلدي في مدينة إدلب السورية. 18 أغسطس 2023 (الفرنسية)

أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة حسن الحمادة، التزام الجيش الوطني السوري بالقانون الدولي من مسألة تجنيد الأطفال.

وأفاد الحمادة في بيان خطي، الإثنين، أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أصدرت القرار 131 بتاريخ 12 مايو/أيار 2020، حظرت بموجبه تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري.

وأشار أن 14 ألف عنصر من الجيش الوطني السوري تلقوا دورات تدريبية في القانون الدولي والإنساني من منظمات محلية وتركية مثل "آفاق" و"ورد البلد" و"أورسام".

وأوضح أن 1440 ضابطا سيتلقون دورات تدريبية جديدة بحلول نهاية 2023.

وأكد الحمادة أن آلية القضاء العسكري تعمل بفاعلية في نطاق خطوات الإصلاح التي تم تنفيذها في الجيش.

وأشار إلى أن مكتب القضاء العسكري مفتوح لتلقي شكاوى المدنيين، لافتا إلى متابعتهم 15 ملفا منذ مطلع العام.

وذكر أن المؤسسات والمنظمات الدولية في حال تواصلها مع الحكومة السورية المؤقتة ستتاح لهم إمكانية الوصول للمعلومات بشفافية بشأن أي ملف.

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