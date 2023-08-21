الولايات المتحدة تمنح البحرية اللبنانية 3 خافرات

وهبت الولايات المتحدة الأمريكية للقوات البحرية اللبنانية 3 خافرات (مركبات) بحرية وجرى التسليم اليوم في مرفأ العاصمة بيروت.

وقال الجيش اللبناني إنه "تسلم اليوم 3 خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة للقوات البحرية".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

وكثفت دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات منها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيارها، بحسب مراقبين.

وتتطلع الدول الغربية وفق المراقبين، إلى دور أكبر للجيش اللبناني لترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات جماعة "حزب الله" (حليفة إيران)، بما يساهم في منع أي ضغوط من الجماعة لتحقيق مصالح سياسية في الداخل أو تجاه ملفات إقليمية.