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جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل ويعتقل 15 فلسطينياً بالضفة الغربية

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 21.08.2023 11:53
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلاً في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، 8-8-2023 صورة: الأناضول الجيش الإسرائيلي يهدم منزلاً في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، 8-8-2023 (صورة: الأناضول)

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 4 منازل فلسطينية قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، واعتقل 15 فلسطينياً من عدة محافظات.

وقال الصحفي عادل أبو نعمة، لوكالة الأناضول، إن "الهدم طال 4 منازل 3 منها مأهولة، والرابع قيد الإنشاء في قرية الدويك التحتا، غرب أريحا".

وأضاف أن "الهدم طال أيضاً أسواراً، كما أُخطر أصحاب 6 منازل أخرى بهدمها بذريعة بنائها دون ترخيص في المنطقة ج".

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء في المنطقة "ج" المقدرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الاثنين 15 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة".

وأضاف النادي أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم (شمال)، بيت لحم والخليل (جنوب) والقدس".

يذكر أن عمليات الاعتقال تتم بمداهمة بيوت المستهدفين ليلاً، ويرافق عمليات الاعتقال أعمال تفتيش للمنازل، بحسب وكالة الأناضول.

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