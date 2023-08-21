مقتل إسرائيلية في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

قتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب زوجها بجروح "خطيرة"، الاثنين، في إطلاق نار قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية أن مستوطنة في الأربعينات من عمرها قتلت متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها فيما أصيب زوجها بجروح خطيرة.

وبحسب الهيئة "أفادت مصادر طبية بوفاة امرأة اسرائيلية بعد تعرضها وزوجها لإطلاق نار من سيارة مارة أثناء تواجدهما في مركبتهما بمحيط الخليل".

وأشارت إلى أن "قوات معززة من الجيش هرعت إلى المكان للوقوف على ما حدث ومطاردة منفذ العملية"، مبينة أن الأخير فر بسيارته من المكان.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.