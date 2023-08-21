وزير الخارجية الأردني يبحث مجدداً مع بيدرسون الأزمة السورية

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع مبعوث الأمم الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وبحث معه أخر التطورات على الساحة السورية، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأردنية على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، دون أن تشير إلى من أجرى الاتصال.

وقالت الوزارة، إن الصفدي بحث مع بيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي".

وأضافت بأنه تم التأكيد على "أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها".

والثلاثاء الماضي، اتفق المشاركون باجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية، واعربوا عن تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري.

وشارك في الاجتماع آنذاك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظراؤه السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبد الله بوحبيب، والسوري فيصل المقداد، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، استضافت العاصمة عمّان، اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، صدر عنه بيان عرف باسم "بيان عمّان"، ناقش حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم.

ويعيش بالأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء ثورة بلادهم عام 2011؛ بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

