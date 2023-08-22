تركيا تهيب بالعراق بالاعتراف رسميا بتنظيم "بي كي كي" تنظيماً إرهابياً

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تطلع تركيا لاعتراف العراق رسمياً بـ"بي كي كي" كتنظيم إرهابي، مشدداً على ضرورة عدم السماح للتنظيم "بتسميم علاقات البلدين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة العراقية بغداد التي يجري إليها زيارة رسمية، الثلاثاء.

وقال فيدان في هذا الخصوص: "بموجب مبدأ الصداقة والأخوة (مع العراق) ننتظر أن يعترفوا رسميا بـ"بي كي كي" كتنظيم إرهابي".

وشدد على ضرورة عدم السماح لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يُعد العدو المشترك لتركيا والعراق بتسميم علاقات البلدين.

وأكد فيدان أن العلاقات مع الجارة العراق، تعد من القضايا التي تولي لها تركيا أهمية وأولوية بالغة في سياساتها الخارجية، وأن وحدة الأراضي العراقية وسيادتها ووحدتها السياسية تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية لتركيا.

وشدد على أن تركيا ستواصل هذا النهج، مبينا أن أنقرة ترى العراق شريكا موثوقا يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية معه.

وأعرب عن ثقته بأن استقرار العراق وأمنه ورخائه سيساهم في استقرار تركيا وأمنها.

وتابع قائلاً: "ندعم الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونثمن جهوده في تطوير البنية التحتية العراقية، وكذلك ندعم بقوة مشروع طريق التنمية الذي يقوده السوداني".

ولفت إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيحول العراق إلى مركز للنقل في المنطقة، معرباً عن ثقته بأن هذا المشروع سيساهم بتأثير مضاعف في استقرار المنطقة ورخائها.

ودعا الوزير فيدان جميع دول المنطقة إلى دعم مشروع طريق التنمية.

وصرح فيدان أنه تناول مع نظيره العراقي العديد من القضايا والمسائل، أبرزها الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية.

وقال في هذا الخصوص: "علينا ألّا نسمح لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يُعد العدو المشترك لتركيا والعراق بتسميم علاقات البلدين، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين إزاء تحدي هذا التنظيم للسيادة العراقية".

وأوضح بأن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يحتل حاليا سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية والعديد من القرى العراقية الأخرى.

وأردف: "هذا التنظيم يتجاهل الحدود بين سوريا والعراق ويسعى لتوحيد هاتين المنطقتين عبر الممر الإرهابي الذي أسسه، وندعم على كافة المستويات جهود العراق في كفاحه ضد التنظيمات الإرهابية.

واستطرد قائلا: "بموجب مبدأ الصداقة والأخوة (مع العراق) ننتظر أن يعترفوا رسميا بـ"بي كي كي" كتنظيم إرهابي، وتركيا مستعدة للعمل مع العراق لمكافحة أي تنظيم إرهابي بغض النظر عن اسمه سواءً كان "بي كي كي" أو داعش، يطمع في سلامة الأراضي العراقية ووحدته السياسية واستقرار ورخاء الإخوة العراقيين ويرتكب جرائم ضد الإنسانية".

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، أكد فيدان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شارف على الوصول إلى حدود 25 مليار دولار.

وأردف: "هذا الرقم بعيد عن الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين، ولرفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى هناك العديد من الخطوات التي يجب أن نقدم عليها بشكل متبادل، وقد تباحث مع نظيري حول بعض الاتفاقيات التي سنبرمها".

كما تطرق إلى مسألة المياه قائلاً: "نتابع عن كثب أزمة المياه التي يعاني منها العراق، وأودّ أن تعلموا بأننا وخاصة رئيسنا رجب طيب أردوغان يتعامل مع هذه المسألة من وجهة نظر إنسانية بحتة".

واستطرد: "تعلمون أن منطقتنا تمر بمرحلة جفاف هي الأقسى خلال السنوات الأخيرة، ونولي أهمية كبيرة لإقامة آلية حوار مستدامة في هذا المجال قائمة على أساس علمي وعقلاني".

وتابع: "وقد توصلنا مع صديقي وزير خارجية العراق إلى تفاهم حول فيما يتعلق بالعمل بشكل مشترك وعلى شكل مؤسساتي في هذا الصدد".

كما تطرق إلى مسألة الاعتداء على القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية، قائلا: "هذه الظاهرة وإلى جانبها معاداة الإسلام تنتشر مثل الوباء في أوروبا، وهذه الهجمات تشبه العملية التي بدأت بحرق الكتب قبل الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت هذه العملية في نهاية المطاف إلى معسكرات للاعتقال".

وأكد أن العالم الإسلامي يكافح معاً هذا التهديد، مبينا أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عقدوا الشهر الفائت اجتماعا طارئاً للتباحث حول ظاهرة حرق المصحف الشريف بمبادرة وزير الخارجية العراقي.

وأردف: "ونتيجة لأعمالنا في بنية منظمة التعاون الإسلامي، فقد عكفت الأمم المتحدة على تعريف حرق الكتب المقدسة بأنه كراهية دينية وانتهاك للقانون الدولي، وقد شكل ذلك خطوة تاريخية في مكافحة الإسلاموفوبيا".

وأضاف: "إذا عملنا معا كعالم إسلامي واتخذنا موقفاً موحداً، فإنني على ثقة بأن أولئك الذين يعتدون على مقدساتنا سيفكرون ملياً قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة مجدداً".