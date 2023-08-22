عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الثلاثاء، في العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان، أن ملك الأردن وغراندي بحثا "سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدعم مواصلة جهود تقديم الخدمات للاجئين".

وتطرق اللقاء إلى "أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لتمكينها من الاستمرار في تقديم الرعاية والخدمات لهم"، وفق البيان.

كما التقى غراندي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وأشار البيان بأن الصفدي أكد على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم" ودعا منظمات الأمم المتحدة إلى "إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل".

وقال الصفدي: "إن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا".

واعتبر أن توفير ظروف عودة اللاجئين السورين إلى بلدهم "أولوية رئيسة ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها".

وبحث الصفدي وغراندي "الانعكاسات الخطيرة" لتراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة على القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية للاجئين.