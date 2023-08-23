افتتاح مكتب تنسيقي للبنك الدولي في عدن اليمنية

افتتح البنك الدولي مكتباً تنسيقياً له في العاصمة اليمينة المؤقتة عدن، الثلاثاء، بعد توقف نشاطه منذ 2015 نتيجة تداعيات الحرب، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ".

وأفادت الوكالة أن "البنك الدولي، افتتح مكتبه التنسيقي في اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية".

وذكرت أن "وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، التقى مع المنسقة المحلية للبنك الدولي سمراء شيباني، التي بدأت مزاولة مهامها كممثل ميداني للبنك".

وشدد باذيب على "أهمية إعادة البنك الدولي مزاولة مهامه المباشرة عبر مكتب تنسيقي في عدن، كون ذلك يعد أول خطوة على أرض الواقع منذ العام 2015"، وفق الوكالة.

وأضاف أن" إعادة افتتاح مقر البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، سيساعد في تقديم الدعم المباشر للحكومة في جهودها ضمن عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".

بدورها، شددت شيباني على "استمرار دعم البنك الدولي لليمن وشعبه ومؤسساته"، وفق الوكالة.

وبشكل متكرر، طالبت الحكومة اليمنية البنك الدولي، بضرورة فتح مكتب له بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوقف البنك الدولي نشاطه باليمن مع اشتعال الحرب في مارس/آذار 2015، وعزا ذلك في حينه لـ"أسباب أمنية وسياسية".

ويعاني اليمن منذ 9 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.