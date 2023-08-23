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بيدرسون: العملية السياسية في سوريا "متعثرة"

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 23.08.2023 20:11
رجل يسير وسط الأنقاض بعد غارات جوية روسية على محطة مهجورة لضخ المياه شمالي سوريا الفرنسية رجل يسير وسط الأنقاض بعد غارات جوية روسية على محطة مهجورة لضخ المياه شمالي سوريا (الفرنسية)

اشتكت الأمم المتحدة من نقص الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت، الأربعاء، لبحث الوضع الإنساني في سوريا.

وأوضح بيدرسون أن العملية السياسية في سوريا "متعثرة"، وأنه لن يكون من الممكن لهذا البلد تحسين وضعه الاقتصادي مع استمرار الصراع.

وأكد أنه مع استمرار الصراع لن يكون بالإمكان حل مشكلات النازحين والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.

وأشار بيدرسون إلى أهمية استمرار الأمم المتحدة وشركائها في إيصال مساعداتهم عبر الحدود إلى السوريين.

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