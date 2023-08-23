فلسطين تندد بمخطط إسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين شمال الضفة إلى مليون

نددت فلسطين، الأربعاء، بـ"مخطط استيطاني إسرائيلي" يطمح لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية من حوالي 170 ألف نسمة إلى مليون بحلول عام 2050.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية وعنصرية بامتياز تقدم بها ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها".

واعتبرت أن الكشف عن هذا المخطط "يفسر لمن يريد أن يفهم من الدول والمسؤولين الأمميين السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتبارها حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأناضول.

وأضافت: "لطالما حذرنا من هذا المخطط، وأبلغنا الدول والأمم المتحدة بأبعاده ونتائجه منذ سنوات، وحذرنا من تداعياته على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد البيان على أن "هذا المشروع الاستيطاني الضخم، تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه".

وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بضغط دولي وأمريكي حقيقي لوقف تنفيذ المخطط الاستيطاني، وفقا للمصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تقديم قادة المستوطنين "خطة طموحة لزيادة عدد السكان الإسرائيليين بشمالي الضفة الغربية، من حوالي 170 ألف نسمة إلى مليون بحلول عام 2050".

وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن رئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، هو من بادر بإعداد الخطة، باعتبارها تمثل "حلاً لمشكلة النقص في المساكن في إسرائيل".

وأوضح الموقع أن مجموعة من المهندسين والمعماريين وغيرهم من المهنيين "عملوا على الخطة خلال العام الماضي، بعد مناقشة مبادئها التأسيسية مع المئات من قادة المستوطنات".

وأضاف أن الخطة "تتضمن توسيع المستوطنات القائمة لتصبح مدناً، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة، على أن تربط خطوط القطارات الضفة الغربية بوسط وشمال إسرائيل".

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ولم يعقب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الخطة، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحدث في وقت سابق عن خطة من شأنها "زيادة عدد المستوطنين بالضفة الغربية إلى مليون".

ومنذ تسلم حكومة نتنياهو السلطة بداية العام الجاري 2023، رصدت زيادة ملحوظة في عدد القرارات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.

وبحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدانت التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكررت خلال الأشهر الماضية دعوتها إلى وقفه.