مصر: طواقم قناة السويس تتعامل مع أعطال ناقلتين بعد "احتكاك بسيط" بينهما

قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الأربعاء، إن طواقم القناة الفنية، تتعامل مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما للقناة بعد وقوع "احتكاك بسيط" بينهما، متوقعاً انتظام الملاحة من الاتجاهين خلال ساعات.

وذكر ربيع، في بيان صحفي، أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين، خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضح أن احتكاكاً بسيطاً حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI".

وجرى الاحتكاك خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي، بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة "BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها".

وأكد ربيع عدم وجود أية "تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أية حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI" أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل".

ويبلغ طول الناقلة "BW LESMES" التي ترفع علم سنغافورة 295 متراً، وعرضها 46 متراً وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة "BURRI" حوالي 250 متراً، وعرضها 44 متراً، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجه ربيع، رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين، خلال ساعات، "حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي".