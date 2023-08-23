وزير خارجية العراق يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، على تعزيز العلاقات التجارية بين بلاده وتركيا، ودفعها قدما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة بغداد مع نظيره التركي هاكان فيدان، الذي يزور العراق في الفترة بين 22 و 24 أغسطس/آب الجاري، وفق وكالة أنباء العراق الرسمية (واع).

وقالت الوكالة، إن الوزير حسين "أكد على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة"

ولفت وزير الخارجية العراقي، إلى أنه ناقش خلال اجتماعه مع فيدان منح تسهيلات دخول العراقيين إلى تركيا.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تطلع تركيا لاعتراف العراق رسمياً بـ"بي كي كي" كتنظيم إرهابي، مشدداً على ضرورة عدم السماح للتنظيم "بتسميم علاقات البلدين".