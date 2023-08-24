إسرائيل.. إصابة عدة أشخاص في انهيار صخري بالقرب من البحر الميت

وقع انهيار صخري على أحد التلال بالقرب من البحر الميت في إسرائيل يوم الخميس، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وفق ما أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية.

لم تذكر طواقم الإسعاف العدد الدقيق للجرحى لكنها قالت إن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات ورجل أصيب بجروح خطيرة. لم يتضح على الفور سبب الانهيار الصخري، الذي يحدث عادة عندما تتسبب الأمطار الغزيرة أو الزلازل في حدوث شقوق في أحد التلال الصخرية.

قالت خدمة الطوارئ الطبية التطوعية "يونايتد هاتسالا" ومقرها إسرائيل، إن "العديد من الآخرين" ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.

وقع الانهيار الصخري في محمية عين جدي الطبيعية، على الشاطئ الغربي للبحر الميت، وهو موقع سياحي شهير في البلاد.