وزارة الداخلية اليمنية تعلن السيطرة على معسكر للقاعدة في أبين

قالت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، إن الوحدات الأمنية والعسكرية سيطرت على معسكر جديد لتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وجاء في بيان صادر عن مصدر أمني يمني، نقلته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني دون تسميته، أن "الوحدات الأمنية والعسكرية (قوات حكومية وأخرى تتبع المجلس الانتقالي)، تمكنت من السيطرة على معسكر الجنن في مديرية مودية بمحافظة أبين".

وأضاف البيان أن "السيطرة على المعسكر جاء بعد هجوم على مواقع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة".

ولفت إلى أن "الحملة الأمنية ما تزال مستمرة لتطهير محافظة أبين من العناصر الإرهابية".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مدير أمن أبين علي الذيب، السيطرة على معسكر الحجلة الذي تمركزت فيه عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية نفسها.

وفي 6 أغسطس الجاري، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي (حكومي)، حملة عسكرية ضد ما سماها "عناصر القاعدة" في المديريات الوسطى بأبين.

وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وكان المجلس أعلن في 18 سبتمبر/ أيلول 2022، سيطرته الكاملة على معسكر "عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل "القاعدة" في أبين.