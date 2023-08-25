برزاني: لن نسمح باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة

أعرب رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور برزاني عن أمله باستمرار التعاون مع تركيا في مكافحة كافة أشكال الإرهاب، مشددا أنهم لن يسمحوا باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بعد اجتماع عقداه في أربيل.

ولفت برزاني أن زيارة فيدان والوفد المرافق له مؤشر على أهمية العلاقات بين الجانبين.

وأفاد أنه بحث مع وزير الخارجية التركي قضايا مهمة تتعلق بالمنطقة.

وتابع: "كانت في مقدمة هذه القضايا العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق وخاصة إقليم كردستان".

وأشار إلى أنهم تطرقوا في الاجتماع إلى كيفية استخراج النفط في الإقليم.

وأضاف: "لن نسمح باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة"، معربا عن أمله باستمرار التعاون مع تركيا لمكافحة كافة أشكال الإرهاب في المنطقة.

فيدان يلتقي مسعود برزاني في أربيل

كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود برزاني في محافظة أربيل شمال العراق.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان على منصة "إكس"، أن فيدان التقى بارزاني في أربيل التي يزورها في إطار لقاءاته الدبلوماسية في العراق.

ووصل فيدان العراق الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، التقى فيها عددا من المسؤولين في العاصمة بغداد.