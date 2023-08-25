واشنطن تدين التصريحات العنصرية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إذ قال إن "حق المستوطنين بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب".

ونقلت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية، الجمعة، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان: "ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير التحريضية حول حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن ندين كل الخطابات العنصرية؛ لأن مثل هذه الرسائل تكون ضارة بشكل خاص عندما يتم تضخيمها من قبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية وتتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع".

واعتبر زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن حقه وحق عائلته بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب.

جاء ذلك في حديث لابن غفير وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية للقناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، مساء الأربعاء.

وقال: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".

وأضاف ابن غفير: "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل".

ويدعو ابن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان فإن نحو نصف مليون مستوطن يستوطنون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطنا في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيين فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.