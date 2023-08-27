مباحثات أردنية أمريكية حول القضية الفلسطينية والملف السوري

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بالعاصمة عمان، ملفات الأزمات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية والملف السوري.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للمسؤولة الأمريكية، بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية، غير معلنة المدة، تُجريها الأخيرة إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، نقلته وكالة الأناضول.

وذكرت الوزارة، أن الصفدي وليف، بحثا "القضايا الإقليمية، وخصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة السورية".

وأضافت "الخارجية الأردنية" أن الجانبين أكدا "الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة والولايات المتحدة العام الماضي".

وأشار البيان، إلى أن الوزير الصفدي ثمن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن "لرفد العملية التنموية، ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه وخاصة أزمات اللجوء".

وتعد الولايات المتحدة داعماً أساسياً للأردن، ووقع البلدان في سبتمبر/ أيلول 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.

من جانبها، ثمنت ليف "الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول الأمريكية إلى المملكة أو مدة زيارتها.