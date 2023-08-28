السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

أعلنت السعودية، الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية شرقي البلاد ونجاة طاقمها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي أنه "مساء اليوم الاثنين سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع تورنيدو أثناء مهمة تدريبية روتينية".

وكشف أن المهمة التدريبة كانت في "منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران (شرق)".

وأكد المالكي "نجاة الطاقم الجوي وعدم وجود أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة".

وأشار إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".

يذكر أنه في 26 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية، مصرع طاقم طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 إس إيه" تتبع للقوات الجوية الملكية إثر سقوطها أثناء مهمة تدريبية جنوب غربي المملكة.