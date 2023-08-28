خروج مطار حلب عن الخدمة بعد استهدافه بغارة جوية إسرائيلية

استهدفت غارة جوية المطار في مدينة حلب شمالي سوريا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة بسبب حدوث أضرار بالمدرج، حسب وسائل إعلام النظام السوري.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، نقلا عن مسؤول عسكري، إن طائرات إسرائيلية قادمة من جهة البحر المتوسط نفذت الهجوم حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

تم استهداف المطار عدة مرات هذا العام، منها هجومان في مارس / آذار أديا أيضا إلى خروجه عن الخدمة.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين.

نفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجمات على مطاري دمشق وحلب. وتستهدف الضربات القوات العسكرية السورية أو الجماعات المدعومة من إيران.

استهدفت إسرائيل المطارات والموانئ البحرية في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا في محاولة واضحة لمنع شحنات الأسلحة القادمة من إيران إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، ومنها حزب الله اللبناني.

دخل آلاف المقاتلين المدعومين من إيران من جميع أنحاء المنطقة إلى سوريا، ما قلب الكفة لصالح قوات بشار الأسد.