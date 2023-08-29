الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم، وفق وكالة الأنباء المصرية.

وذكرت الوكالة المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمطار العلمين الدولي (غرب)"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، غادر البرهان السودان متوجها إلى مصر للقاء السيسي ولبحث "تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية" وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وهذه الزيارة هي الأولى خارجيا للبرهان منذ بدء الاشتباكات منتصف أبريل بين الجيش الذي يقوده وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ولم تفلح سلسلة هدنات في إيقاف الاشتباكات خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة، فيما يتبادل الجيش وقوات "الدعم السريع" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وانتهاك الهدنات.