العراق يشيد بالتفاعل التركي مع مشروع "طريق التنمية"

أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتفاعل تركيا الجاد مع مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا بطريق بري وسكة حديد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء بالعراق، الثلاثاء، عقب لقاء السوداني مع وزير التجارة التركي عمر بولات بالعاصمة بغداد.

وأشار السوداني إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة.

وأكد أن العراق بما يملكه من موارد بشرية وطبيعية، له القدرة على أن يكون نقطة تواصل ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار.

كما أشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور البارز للشركات التركية في مشاريع التنمية والبنى التحتية في بلاده، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات بين البلدين بما يسهم في تطوير العلاقات بمختلف المجالات.

بدوره، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السوداني، مشدداً على دعم بلاده الجاد لمشروع "طريق التنمية" الذي يتمتع بأهمية كبيرة في العلاقات التركية العراقية، والتجارة الدولية.

وقال بولات في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر)، إنه أجرى لقاء مثمراً مع السوداني، وأعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع التنمية بالعراق، وعلى رأسها "طريق التنمية" الذي يتمتع بأهمية استراتيجية للمنطقة.

كما أعرب عن بالغ امتنانه جراء عزم رئيس الوزراء العراقي اتخاذ خطوات لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، بما في ذلك تصاريح العمل والتأشيرات والبنوك والحدود.

وأوضح أن ممثلي الشركات التركية حظوا بفرصة تقديم متطلباتهم إلى السوداني خلال اللقاء، معرباً عن بالغ شكره لرئيس الحكومة العراقي على ثقته في الشركات التركية وحل مشاكلها، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان السوداني كشف في مايو/ أيار الماضي عن مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا ويضم طريقاً برياً وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، على أن يتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، التقى وزير التجارة التركي عمر بولات الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر)، قال بولات إنه ذكر للرئيس العراقي الأولوية التي تمنحها أنقرة لتنويع وتعزيز تجارتها مع بغداد، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات العراقية.

وأعرب الوزير التركي عن رغبة بلاده في رؤية الشركات التركية التي تقدم إسهامات هامة لإعمار وإحياء العراق، في المشاريع الجديدة داخل البلد الجار.

وشدد على أن أنقرة أحد أبرز شركاء بغداد، مبينا أنهم سيواصلون دعم الشركات التركية في جميع أنحاء العراق.

كما أكد الوزير التركي للرئيس العراقي، عزم أنقرة مواصلة العمل المتبادل للوصول إلى شراكة أقوى بين البلدين.