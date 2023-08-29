رئيس وزراء العراق يشيد بدعم تركيا الجاد لمشروع "طريق التنمية"

أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتفاعل التركي الجاد مع مشروع "طريق التنمية"، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء بالعراق، الثلاثاء، بعد لقاء السوداني مع وزير التجارة التركي عمر بولات في العاصمة بغداد.

وأكد السوداني أن العراق بما يملكه من موارد بشرية وطبيعية، له القدرة على أن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار.

كما أشاد بالدور البارز للشركات التركية في مشاريع التنمية والبنى التحتية في العراق، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات بين البلدين بما يسهم في تطوير العلاقات بمختلف المجالات.

بدوره، نقل الوزير بولات تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السوداني، مشددا على دعم بلاده الجاد لمشروع "طريق التنمية" الذي يتمتع بأهمية كبيرة في العلاقات التركية العراقية، والتجارة الدولية.

جدير بالذكر، أن السوداني كشف عن مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا في مايو/ أيار الماضي.

ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.