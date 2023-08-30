إصابة إسرائيلي في عملية طعن في القدس الشرقية ومقتل المنفذ

أصيب إسرائيلي، مساء الأربعاء، في عملية طعن نفذها فلسطيني قُتل بالرصاص قرب باب العامود بالقدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها تلقت بلاغاً "عن مشتبه به يحمل سكيناً، وقام بتنفيذ عملية طعن في منطقة محطة القطار الخفيف بالقدس الشرقية".

وأضافت: "تم تحييد (المنفذ) على الفور. وتتجه قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث. مزيد من التفاصيل لاحقاً"، وفق وكالة الأناضول.

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية: "أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح متوسطة وتم تحييد (المنفذ) في عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قدمت العلاج الطبي للمصاب الإسرائيلي وتم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

ونقلت عن أحد المسعفين قوله: "عندما وصلنا إلى محطة القطار في شارع شمعون هاتسديك، رأينا رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً واعياً تماماً مصاباً بجرح طعنة في الجزء العلوي من جسده، وقدمنا له العلاج الطبي المنقذ للحياة وتم نقله إلى المستشفى".

بحسب الصحيفة، توفي الفلسطيني منفذ العملية متأثراً بإصابته برصاص شرطي في موقع الحادث.