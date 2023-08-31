غارة جوية تستهدف مصنعا للمخدرات على الحدود السورية الأردنية

استهدفت غارة جوية في وقت مبكر من اليوم الخميس مصنعا للمخدرات في جنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية، وفق نشطاء معارضون سوريون مع الإشارة إلى أن الهجوم ربما نفذته القوات الجوية الأردنية.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأردنية في الأسابيع الماضية أخبار إسقاط عدة طائرات دون طيار تحمل مخدرات قادمة من سوريا.

تشكل صناعة الكبتاغون مصدر قلق كبير للأردن، وكذلك السعودية ودول الخليج الأخرى، مع تهريب مئات الملايين من الحبوب من سوريا حيث يزدهر إنتاجها بدعم من النظام وحزب الله.

قال أحمد المسالمة، وهو ناشط معارض يغطي التطورات في جنوب سوريا، إن الهدف كان يستخدم أيضا مخزناً للمخدرات حيث يقوم المهربون بإعداد المخدرات غير المشروعة وتعبئتها قبل تهريبها عبر الحدود الجنوبية إلى الأردن.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن الغارة قائلا إن المصنع دمر. وفي الوقت نفسه، قالت إذاعة "شام إف إم" الموالية للتظام، إن الغارة أصابت مزرعة، ما تسبب في أضرار مادية. كما لم يبلغ على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات.

وقع الهجوم على قرية أم الرمان، على مرمى حجر من الحدود الأردنية، في محافظة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية التي تشهد موجة كبيرة من الاحتجاجات المناهضة للأسد للأسبوع الثاني على التوالي.