وزير الخارجية الإيراني: سمعنا من السعودية "تصريحات إيجابية" حول دعم لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الخميس، إنهم سمعوا "تصريحات إيجابية" من المسؤولين السعوديين بشأن دعم لبنان، مشدداً على أن بلاده مستمرة في "دعمها القوي" لبيروت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مطار بيروت الدولي، بعد وصوله قادماً من سوريا في زيارة للبنان تستمر يومين، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح عبد اللهيان أنه سيحث مختلف الأطراف في لبنان على التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعاني لبنان فراغا رئاسيا منذ أن انتهت ولاية ميشال عون الرئاسية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع عبد اللهيان: "واثقون من قدرة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، وقد سمعنا تصريحات إيجابية بشأن لبنان خلال المباحثات التي أجريناها مع السعودية".

وفي 17 أغسطس/ آب الجاري، زار عبد اللهيان السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "أتوقّع من الدول الإقليمية والدولية دعم لبنان اقتصاديا وتجاريا، وواثق من قدرة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية".

ومنذ 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة عملته الليرة مقابل العملات الأخرى، وشح في مواد أساسية منها الأدوية والوقود، بالإضافة إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية.

ويقول مراقبون إن لبنان كان إحدى ساحات التنافس بين السعودية وإيران، ويأملون أن يقود استئناف العلاقات بين البلدين إلى معالجة الأزمات اللبنانية.