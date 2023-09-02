قصف جوي أمريكي يستهدف جماعات "مدعومة من إيران" شرقي سوريا

نفذت طائرات أمريكية غارة على جماعات "مدعومة من إيران" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وهي مسرح صراع مؤخراً بين مسلحي العشائر العربية وتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

وقالت مصادر محلية، إن مجاميع مسلحة تابعة لإيران تجمعت حول الجسر المعروف باسم "الجسر الخشبي"، الممتد من البوكمال إلى نهر الفرات شرق دير الزور، بحسب وكالة الأناضول.

وبحسب مرصد المعارضة، فإن الطيران الأمريكي استهدف عربتين عسكريتين لتلك المجاميع.

وذكرت المصادر أن القصف الأمريكي خلف قتلى وجرحى من عناصر المجاميع، وأن الذخائر الموجودة في العربتين انفجرت.

يشار إلى أن المجاميع الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران تتواجد في مناطق البوكمال وموحسن والميادين شرق دير الزور.