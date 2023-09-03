وزيرا خارجية السعودية وتونس يبحثان في الرياض سبل تعزيز العلاقات

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، بالرياض نظيره التونسي نبيل عمار، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بجانب مستجدات إقليمية.

والأحد، بدأ الوزير التونسي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، غير معلنة المدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأفاد البيان، بأن الأمير فيصل بن فرحان استقبل نبيل عمار في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، "استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

كما ترأس وزيرا خارجية السعودية وتونس "الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي" بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على "أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، فضلا عن "مناقشة موضوعات تهدف لتوطيد العلاقات الأخوية"، وفق بيان الخارجية السعودية.

وكانت الخارجية التونسية، أعلنت السبت، أن وزيرها نبيل عمار سيقوم بزيارة للرياض اليوم الأحد، لترأس أعمال الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي مع المملكة، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات ومستجدات المنطقة.