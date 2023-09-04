بعد اعتراف الجزائر بالتسبب في مقتل شباب مغاربة.. استياء شعبي في المغرب

اعترفت وزارة الدفاع الجزائرية بأن قواتها أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص ضلوا طريقهم إلى المياه الجزائرية قادمين من المغرب، ما أثار غضبا واستياءً في المغرب الجارة.

لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شمال أفريقيا، وحدودهما البحرية مغلقة منذ التسعينيات بسبب نزاعات طويلة حول منطقة الصحراء الغربية، وقضايا أخرى.

تقول وسائل إعلام مغربية إن القوات الجزائرية قتلت اثنين من المصطافين في الحادث الأسبوع الماضي. وتقول فرنسا إن مواطنا فرنسيا من بين القتلى وتم اعتقال مواطن فرنسي آخر.

من المقرر تنظيم احتجاجات الاثنين في العاصمة المغربية، الرباط، للتنديد بعمليات القتل.

قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان مساء الأحد إن وحدات خفر السواحل اعترضت الثلاثاء الماضي ثلاث دراجات مائية دخلت المياه الجزائرية.

قال البيان "نظرًا لتزايد نشاط عصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحدودية البحرية وعناد مستخدمي الدراجات المائية، أطلق أفراد خفر السواحل طلقات تحذيرية.. بعد عدة محاولات، تم إطلاق أعيرة نارية، ما أجبر إحدى الدراجتين المائيتين على التوقف، فيما لاذ الاثنتان الأخريان بالفرار".

دون الخوض في تفاصيل، أشار البيان إلى أن دورية لخفر السواحل الجزائرية انتشلت في اليوم التالي جثة رجل مصاب من سلاح ناري.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن القوات المغربية انتشلت جثة أخرى.

محمد كيسي، أحد الرجال الذين كانوا على متن الدراجات المائية، قال لموقع الأخبار المغربي (إم أيه 360) إنه وشقيقه بلال وأصدقاؤه كانوا في إجازة ويستقلون دراجات مائية قبالة سواحل مدينة السعيدية المغربية عندما نفذ منهم الوقود ودخلت الدراجات الحدود الجزائرية. وقتل شقيقه ودُفن في المنطقة الأسبوع الماضي. وتطالب عائلة القتيل الآخر باستعادة جثته من القوات الجزائرية، بحسب تقارير إعلامية مغربية.

فتح الادعاء العام المغربي تحقيقا في "حادث بحري عنيف" تورط فيه خمسة أشخاص على دراجات مائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية. ولم يقدم المسؤولون المغاربة تفاصيل حول ما حدث.