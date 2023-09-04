قتيل وجرحى في استهداف تنظيم "واي بي جي" الإرهابي منطقة تل أبيض بصواريخ

قتل مدني وأصيب آخران على الأقل في هجوم شنه تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي على منطقة تل أبيض الواقعة ضمن مناطق عمليات "نبع السلام" شمال سوريا.

وشن التنظيم الإرهابي هجوما على قرية الصالحية جنوب تل أبيض، من بلدة عين عيسى التي يحتلها، بأسلحة أطلقها من الأرض.

وأسفر الهجوم عن مقتل مدني وإصابة إثنين آخرين على الأقل.

يذكر أن منطقة تل أبيض تحررت من إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" عبر عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية عام 2019.

كما يستهدف إرهابيو "بي كي كي/ واي بي جي" الذين يحاولون في كثير من الأحيان التسلل إلى المنطقة، منازل المدنيين بهجمات صاروخية.

يذكر أن القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".