إسرائيل تفتتح مقر سفارتها "الجديد والدائم" في المنامة

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، الاثنين، "المقر الجديد والدائم" لسفارة تل أبيب في العاصمة المنامة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته مصادر إسرائيلية وبحرينية رسمية، على هامش الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين التي بدأت الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن الزياني افتتح مع كوهين "المقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل لدى المملكة".

وقال كوهين، في بيان: "افتتحنا اليوم المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين وسنواصل العمل معا لتعزيز قيم التسامح والأمن الإقليمي ونواصل العمل على توسيع دائرة السلام".

وأعرب الزياني في كلمة عقب الافتتاح عن "السعادة بالزيارة الأولى لوزير الخارجية الإسرائيلي للمملكة".

وأكد أن "افتتاح سفارة إسرائيل لدى البحرين اليوم يعكس اهتمام البلدين بالدفع بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أوسع".

في سياق متصل، أفادت وزارتا الخارجية البحرينية والإسرائيلية في بيانين منفصلين، بأن الزياني وكوهين عقدا اليوم الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية.

وأكد الزياني، خلال الجلسة "أهمية معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظراً إلى دوره الحاسم كأساس للسلام والتنمية الإقليميين"، وفق بيان الخارجية البحرينية.

كما بحث الجانبان "قضايا الأمن الإقليمي وتعميق العلاقات وزيادة الاستثمارات بين البلدين وتوسيع دائرة السلام والتطبيع زيادة"، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية.

كما وقع وزيرا الخارجية على "عدة اتفاقيات بشأن التكنولوجيا والعلاقات بين الدولتين "، وفق المصدر الإسرائيلي.

وقال كوهين، إنه "منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم واتفاقية السلام مع البحرين، تم توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، وهناك 5 رحلات أسبوعية مباشرة بين إسرائيل والمنامة".

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية عرفا بـ"اتفاقيات إبراهيم".</span>