استشهاد فلسطيني في عملية لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، من مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، بعد تنفيذه عملية عسكرية استغرقت نحو 3 ساعات في المخيم، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الجيش انسحب بالكامل من مخيم نور شمس، بعد أن نفذ عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت الحكومي بـ"استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس، فيما أصيب آخر بجراح خطيرة".

وفجر الثلاثاء اقتحم الجيش الإسرائيلي، مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية من عدة محاور وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين".

وبيّن الشهود أن جرافات عسكرية شرعت بعملية تجريف للشوارع، وتدمير مركبات فلسطينية خلال العملية.

بدورها أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم في بيان، تعطيل الدوام المدرسي اليوم.

ولم يصدر على الفور بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول عملية الاقتحام.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.