تباطؤ نمو التضخم السنوي في العراق إلى 3.5 بالمئة خلال يوليو

تباطأ نمو تضخم أسعار المستهلك السنوي في العراق إلى 3.5 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، انخفاضاً من 3.7 بالمئة في يونيو/ حزيران السابق لهـ وفق بيانات رسمية.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر الثلاثاء، عن وزارة التخطيط العراقية، قالت فيه إن "تراجعاً طرأ على أرقام التضخم الشهري، بنسبة 0.6 بالمئة خلال يوليو، مقارنة مع يونيو السابق له".

وقال متحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "تراجع التضخم على أساس شهري، جاء متأثرا بانخفاض أسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة 0.2 بالمئة".

وأشار إلى أن مجموعة أسعار اللبن والجبن والبيض انخفضت بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفضت الزيوت والدهون بنسبة 1.6 بالمئة.

ويحسب العراق التضخم بناء على قائمة المستهلكين من السلع والخدمات مؤلفة من 333 سلعة وخدمة، وتبلغ نسبة متوسط الانفاق الشهري عليها 88 بالمئة، من مجموع إنفاق الفرد.