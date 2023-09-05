هبوط أول طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" في مطار بورتسودان

أعلنت شركة "مصر للطيران"، صباح الثلاثاء، عن هبوط أول طائرة في مطار بورتسودان، شمال شرق السودان على البحر الأحمر، قادمة من مطار القاهرة.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية محلية، ومقطع فيديو بثته قناة "القاهرة الإخبارية" لهبوط الطائرة على مدرج المطار.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "مصر للطيران" عزمها تنظيم أولى رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2020، بواقع رحلة واحدة يومياً.

وبحسب بيانات الشركة لم يسبق للشركة أن نظمت رحلات جوية مباشرة، من مطار القاهرة إلى مطار بورتسودان.

ويأتي الخط الجديد، ضمن خطة الشركة للعمل في السودان وتسيير الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات.