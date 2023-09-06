الجيش الوطني السوري يتصدى لمحاولة تسلل لإرهابيي "واي بي جي" نحو مدينة الباب

تصدى الجيش الوطني السوري، الثلاثاء، لمحاولة تسلل من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي باتجاه مدينة الباب شمالي سوريا، وفق مصادر أمنية نقلت عنها وكالة الأناضول.

وأفادت المصادر أن عناصر التنظيم المتمركزين في مدينة تل رفعت حاولوا التسلل إلى قرية "علبة" بمنطقة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

ونجم عن محاولة التسلل اشتباكات بين الجانبين استخدم فيها الجيش الوطني الأسلحة الثقيلة للتصدي لعناصر التنظيم الذين انطلقوا من قرية تل جيهان، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن عناصر التنظيم اضطروا للانسحاب إثر الاشتباكات وعادوا إلى نقاطهم في محيط مدينة تل رفعت.

ويواصل تنظيم "واي بي جي" (ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا)، الذي تم طرده من منطقة عفرين بريف حلب عبر عملية "غصن الزيتون"، احتلاله لمدينة تل رفعت.

وانطلاقاً من منطقة تل رفعت يشن التنظيم الإرهابي هجمات بين الفينة والأخرى على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين واعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس.