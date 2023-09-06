جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد اعتقاله فلسطينياً

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بعد عملية سريعة اعتقل خلالها فلسطينياً واحداً.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية انسحبت من جنين ومخيمها وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وأن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطناً فلسطينياً خلال العملية بعد محاصرة منزله.

وكانت قوات جيش الاحتلال قد اقتحمت جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، دون الإعلان عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن مقاتليها كشفوا قوة خاصة إسرائيلية على أطراف مخيم جنين و"أمطروها بالرصاص".

كما أوردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، أن مقاتليها "تصدوا للجيش الإسرائيلي وخاضوا اشتباكا مسلحا معه".

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "القوات ألقت القبض على أحد المطلوبين في أحد المباني بمخيم اللاجئين".

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.