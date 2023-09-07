الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني من 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الاقتصاد في المملكة خلال الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة، الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي، تراجع بنسبة 0.2 بالمئة، وعلى أساس سنوي، صعدت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 بالمئة، وبنسبة 1.6 بالمئة على أساس فصلي.

بينما صعدت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي، و0.5 بالمئة على أساس فصلي، وفق البيان.

وكان قطاع النفط المتضرر الأكبر، إذ تراجع بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، و1.5 بالمئة على أساس فصلي، وسط تقليص المملكة لإنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل، في محاولة لتحقيق الاستقرار لسوق الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد كسرت حاجز 100 دولار للبرميل خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن متوسط الأسعار في الربع الثاني 2023، بلغ 82 دولارا.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، 970 مليار ريال سعودي (258.7 مليار دولار) في الربع الثاني 2023.

وتتوقع الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد السعودي نموا بـ3.1 بالمئة العام الجاري، مقارنة مع 8.7 بالمئة في 2022.

ويسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي الذي أطلقته المملكة عام 2016 إلى تنويع الاقتصاد، عبر منح دور أكبر للقطاع غير النفطي، خاصة القطاع الخاص، ورفع حصته من الاقتصاد إلى 65 بالمئة في 2030.